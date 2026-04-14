FGR clasifica como confidencial la necropsia de Nemesio Oseguera

La Fiscalía General de la República clasificó como reservados los resultados de la necropsia practicada a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, abatido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, por fuerzas federales. La decisión se tomó tras advertir que la difusión de los documentos representa “un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional”, dio a conocer el medio Milenio.

La FGR explicó que revelar el contenido de la necropsia expondría las líneas de investigación, así como las pruebas reunidas por el Ministerio Público de la Federación. La fiscalía argumentó que cualquier filtración pondría en riesgo la eficacia de sus diligencias y el esclarecimiento de los hechos, lo que podría afectar la acción penal contra posibles responsables.

La FGR advierte de consecuencias legales para funcionarios que divulguen la necropsia

La fiscalía subrayó que la entrega de la necropsia vulneraría el proceso penal y los derechos de las personas involucradas. Agregó que el riesgo de revelar la información es mayor al interés público de conocerla, ya que podría inferirse el rumbo de la investigación y facilitar la evasión de la justicia por parte de los investigados.

La autoridad federal advirtió que los servidores públicos que incumplan la reserva de datos incurren en un delito contra la administración de justicia. La FGR sostuvo: “La persona servidora pública que quebrante la reserva de la información, al dar a conocer datos inmersos en expedientes de investigación, a quien no tiene derecho, incumpliría lo estipulado en el numeral antes citado, por lo que estaría cometiendo el delito contra la Administración de Justicia”.

Fuente: Infobae