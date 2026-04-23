El sonido de la alerta sísmica volverá a escucharse tanto en los altavoces del C5 como en los teléfonos celulares como parte del Primer Simulacro Nacional de 2026.

Apenas el pasado 18 de febrero se llevó a cabo el primer simulacro metropolitano, en el que, como parte de un ejercicio de preparación ante cualquier eventualidad, se activó la alerta sísmica y se actvivaron los protocolos de emergencia en CDMX y en Edomex.

Adicionalmente, en este año habrá dos simulacros nacionales, en los que el ejercicio de prevención se extenderá a todas las entidades.

¿Cuándo será el Primer Simulacro Nacional de 2026? Fecha y hora

El Primer Simulacro Nacional se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo. Será en punto de las 11:00 horas cuando se emita la alerta sísmica.

“Prepararnos salva vidas: reforcemos nuestra organización y mejoremos tiempos de respuesta para cuidar a quienes más queremos”, escribió la jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, en una publicación en la que informa a la ciudadanía sobre la fecha y horario en que se realizará el simulacro.

Adicionalmente, y de acuerdo con lo adelantado desde febrero por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, el 19 de septiembre de 2026 habrá un Segundo Simulacro Nacional, que también se llevará a cabo a las 11:00 horas.

Así será el mensaje en celulares

Como parte del simulacro, el miércoles 6 de mayo se activarán 14 mil 191 altavoces, ubicados en la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, Colima y el Estado de México.

Fuente: Chilango