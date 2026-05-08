Argentina refuerza vigilancia epidemiológica del hantavirus

Los responsables de Salud de las 24 provincias de Argentina se reunieron el jueves (07.05.2026) con autoridades sanitarias nacionales para coordinar medidas de refuerzo de vigilancia epidemiológica del hantavirus a partir del brote de la enfermedad en un crucero que zarpó del país suramericano el pasado 1 de abril.

Según informaron fuentes oficiales, en la reunió se presentó la información actualizada sobre el brote detectado en el buque Mv Hondius luego de su partida del puerto argentino de Ushuaia, en la sureña provincia de Tierra del Fuego.

En el encuentro, las autoridades nacionales informaron que, de momento, no es posible confirmar el origen del contagio.

De todos modos, indicaron que la prueba realizada a uno de los pasajeros del crucero ingresado en Sudáfrica permitió identificar que la variante de hantavirus corresponde a la cepa Andes, con presencia en las sureñas provincias argentinas de Chubut, Río Negro y Neuquén, y en el sur de Chile.

Alerta

«Actualmente, se están realizando nuevos estudios para determinar su posible origen geográfico y su emparentamiento con otras cepas involucradas en transmisión de persona a persona», informó el Ministerio de Salud argentino en un comunicado.

En la reunión, también se presentó información sobre el recorrido por diversas zonas de Argentina, Chile y Uruguay que entre finales de noviembre pasado y hasta subir al crucero hizo la pareja de neerlandeses que fue la primera en presentar síntomas de la enfermedad y cuyos integrantes fallecieron luego.

El Ministerio de Salud argentino reiteró a las provincias la necesidad de intensificar la vigilancia epidemiológica y de ‘sensibilizar» a los equipos de salud para mejorar la sospecha y detección de casos ante síntomas compatibles con la enfermedad, de la que se han detectado 42 contagios en lo que va de 2026.

Fuente: DW