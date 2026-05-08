Lanzan el Álbum PANINI del Mundial 2026

Este jueves 7 de mayo se llevó a cabo el lanzamiento oficial del álbum oficial del Mundial 2026 en el Museo Anahuacalli de la Ciudad de México.

La celebración fusionó rasgos culturales aztecas con dinámicas interactivas para los invitados, ofreciendo un adelanto del rol de anfitrión que tendrá México durante la Copa del Mundo y cómo más allá de una fiesta deportiva, buscarán proyectarle al mundo lo es el país como cultura.

El evento comenzó con un baile prehispánico, arraigado en las raíces mexicanas, con el grito sagrado de “Ometeotl” que simboliza la dualidad divina y equilibrio cósmico, fusionando a la mitología con la emoción deportiva, destacando la identidad y los orígenes del país.

Previo al comienzo del evento, los asistentes pudieron darse una vuelta por los diferentes stands, entre los cuales pudieron posar junto a las mascotas oficiales del Mundial 2026, admirar la exhibición de los Álbumes PANINI desde su primera publicación en México 70 hasta la actual.

Sin embargo, también hubieron actividades interactivas, entre las cuales se encontraba una máquina para medir la potencia de tus disparos y otra de reflejos, donde no podías dejar que cayera el Trionda al suelo.

Los verdaderos protagonistas de la noche fueron Enrique Borja y Hugo Sánchez, leyendas eternas del balompié azteca, junto a Marcel Ruiz, mediocampista actual de Toluca que sigue luchando por conseguir un lugar en la lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

Fuente: Infobae