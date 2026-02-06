La exhibición de autos clásicos llegará a la CDMX como una opción distinta para quienes buscan un plan fuera de lo común este San Valentín.

El evento se realizará el sábado 14 de febrero de 2026 en la explanada del Faro de Oriente, un espacio cultural ubicado al oriente de la capital que regularmente alberga actividades comunitarias, artísticas y recreativas.

A partir de las 17:00 horas, el público podrá recorrer la muestra de autos clásicos, que reunirá modelos representativos de distintas épocas.

Los asistentes encontrarán automóviles conservados en óptimas condiciones, con detalles originales que permiten apreciar la evolución de la industria a lo largo de las décadas.

La entrada será libre, por lo que no será necesario adquirir boletos ni realizar registros previos, pero te recomendamos llegar con anticipación para que puedas ver todos los autos de la exhibición.

Este plan de autos clásicos es una alternativa accesible para quienes buscan actividades gratuitas en la CDMX durante el Día del Amor y la Amistad. Además, el horario vespertino permitirá disfrutar del evento sin prisas y combinarlo con otros planes cercanos.

Fuente: Chilango