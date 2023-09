La Cosmopolitana ha dado un paso hacia la protección, seguridad y bienestar de sus colaboradores

La Cosmopolitana ha dado un paso decidido hacia la protección de la seguridad y el bienestar de sus colaboradores al anunciar su firme compromiso con la adopción de la norma NMX-SAST-001-IMNC-2008.

La norma NMX-SAST-001-IMNC-2008, emitida por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), establece las directrices y requisitos para la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Al adoptar esta norma, La Cosmopolitiana reafirma su enfoque proactivo para mitigar riesgos laborales, prevenir accidentes y promover la salud de sus colaboradores.

«Nuestros colaboradores son el motor de nuestro corporativo, y su seguridad es nuestra prioridad absoluta. Al adoptar la norma NMX-SAST-001-IMNC-2008, reafirmamos nuestro compromiso de proporcionar un lugar de trabajo seguro, saludable y en conformidad con los más altos estándares internacionales», destacó uno de sus voceros.

No es la primera vez que La Cosmopolitana busca la excelencia en sus operaciones. La empresa ya cuenta con otras certificaciones importantes para el rubro, como la ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de Calidad) e ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental). Estas certificaciones no sólo son un testimonio de su compromiso con la calidad y la sostenibilidad, sino también una prueba de su enfoque en la mejora continua y la responsabilidad corporativa.

Por su parte, Corporativo Kosmos, al cual pertenece La Cosmopolitana, ha demostrado una constante búsqueda de la validación de sus procesos a través de estas certificaciones. Estos distintivos no sólo refuerzan la confianza de los stakeholders en la empresa, sino que también demuestran su capacidad para cumplir con los más altos estándares internacionales en diversas áreas operativas.

«Como parte del equipo de La Cosmopolitana, me siento respaldada por esta iniciativa. Saber que la empresa se está comprometiendo con la seguridad y la salud de sus colaboradores me hace sentir valorada. Esto no sólo beneficia a nuestra productividad, sino que también crea un ambiente de trabajo en el que todos nos cuidamos mutuamente», declaró uno de sus colaboradores.

La decisión de adoptar la norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 es un paso en la dirección correcta para La Cosmopolitiana, ya que fortalece su compromiso con la seguridad y la salud de sus colaboradores. Esta acción ejemplar no sólo responde a las necesidades actuales, sino que también establece un precedente importante para la industria en términos de mejores prácticas laborales.

“La seguridad laboral no es sólo un requisito, es una responsabilidad moral que tenemos hacia nuestros colaboradores. Esta medida no sólo fortalece nuestra reputación como empleador responsable, sino que también crea un ambiente positivo donde los colaboradores se sienten seguros para expresarse y contribuir al crecimiento de la empresa», concluyó la jefa de Recursos Humanos de La Cosmopolitana.

