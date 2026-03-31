Revuelo por presencia de Meryl Streep y Anne Hathaway en CDMX

La visita de Meryl Streep y Anne Hathaway a la Ciudad de México no pasó desapercibida. Las actrices llegaron como parte de la promoción de la esperada secuela de “El Diablo Viste a la Moda”, cuyo estreno está programado para el próximo 30 de abril del 2026 en cines, y terminaron protagonizando uno de los momentos más comentados del espectáculo.

Entre alfombras rojas, pasarelas y eventos exclusivos, su paso por la capital mexicana desató reacciones en redes sociales y medios. No solo por su presencia, sino por las declaraciones que hicieron sobre el país, las cuales sorprendieron incluso a sus propios seguidores.

La gira incluyó actividades un evento organizado por Fashion Week México, donde ambas figuras convivieron con diseñadores, modelos y celebridades.

La elección de la Casa Azul de Frida Kahlo como sede para parte de la presentación no fue casual.

El lugar, reconocido por su valor cultural, sirvió como escenario para conectar el mundo de la moda con el arte mexicano.

Más tarde, el recorrido continuó en el Museo Anahuacalli, donde se realizó una pasarela especial en donde también se destacó el trabajo de 20 diseñadores mexicanos en relación a la aclamada película.

Durante entrevistas con medios, las actrices fueron cuestionadas sobre qué le dirían al mundo acerca de México. La respuesta de Meryl Streep no tardó en volverse viral.

“Me gustaría que el mundo supiera lo acogedora que es la gente mexicana, lo cálida que es. Hemos sentido aquí un abrazo por parte de la gente aquí que ha sido realmente abrumador y sé que la película fue popular, pero a donde quiera que hemos ido, ha sido… algo único. En algunos países no se siente así”. expresó.

Fuente: Infobae