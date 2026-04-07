Mexicanas, al Campeonato Panamericano de Natación Artística

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Mexicanas, al Campeonato Panamericano de Natación Artística

Las selecciones mexicanas de natación artística, de primera fuerza y junior, ya se encuentran en Chile para competir, del 8 al 11 de abril, en el Panam Aquatics Artistic Swimming Championship Santiago 2026.

Es un certamen que será clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y que reunirá a más de 300 atletas de 21 países.

El equipo de primera fuerza, a cargo de las entrenadoras Adriana Loftus y Ofelia Pedrero, buscará los pases centroamericanos en las pruebas por equipo, con las rutinas técnica, libre y acrobática, en duetos, femenil y mixto y en las pruebas de solos femeniles y varoniles.

Para la selección junior, el evento que se realizará en la alberca del Centro Acuático Kristel Köbrich, del Centro Deportivo Estadio Nacional, forma parte de su preparación rumbo al Campeonato Mundial de su categoría que se llevará a cabo este verano en Budapest.

Ambos equipos realizaron su preparación en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), complejo deportivo perteneciente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Las actividades en el Campeonato Panamericano de Natación Artística Santiago 2026 iniciarán el 8 de abril con el dueto femenino y el dueto mixto en las pruebas técnicas. El 9 de abril el medallista mundial Diego Villalobos se presentará en el solo técnico varonil, mientras que el equipo abrirá sus competencias con la rutina técnica.

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