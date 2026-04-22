Agresor de Teotihuacán habría escrito varios libros

Julio César Jasso Ramírez, señalado por autoridades como el responsable del ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán el 20 de abril, habría publicado varios libros bajo el seudónimo Vilhjálmur M. Marsson antes del atentado que dejó una turista canadiense fallecida y 13 heridos.

Si bien las autoridades no han confirmado oficialmente la autoría de estos textos, post en sus redes sociales afirman que al menos uno de éstos le pertenecía. A ello se suma que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) halló entre sus pertenencias libros, manuscritos y material gráfico relacionado con el ataque.

Al día siguiente del ataque, el periodista Carlos Jiménez difundió en redes sociales imágenes donde Jasso Ramírez aparece posando con varios libros. Los ejemplares llevan el nombre de autor Vilhjálmur M. Marsson, seudónimo con el que, de acuerdo con Jiménez, el propio Jasso Ramírez se habría atribuido la autoría.

Temas polémicos

A este mismo nombre se tienen registrados otros títulos que estaban a la venta en Amazon, entre los títulos identificados se encuentran “La empresa de Marte”, “Mars Ultor: Marte Vengador”, “Passio Venerea: Suplicio de Venus”, “Mons Albus: el Monte Blanco” e “Incensum Deorum: Perfume de los Dioses”.

Estas publicaciones abordan temas de mitología grecorromana, relatos épicos, la llegada del cristianismo, sociedades secretas y tienen referencias a la masonería.

Las portadas y descripciones de los libros mencionan a la editorial Sígild Bókasafn Mars, presentada como una institución germanoislandesa con sede en Rusia. Varios textos señalan que originalmente su circulación fue restringida a miembros de la masonería, aunque posteriormente se liberaron para el público en general.

Fuente: Infobae