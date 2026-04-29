Conciertos de BTS en México incluirán más de diez fan projects

Los conciertos de BTS en México programados para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros contarán con más de diez fan projects coordinados por fanbases que transformarán cada fecha en una experiencia colectiva única para el ARMY mexicano y la agrupación de K-pop.

Tras una larga espera marcada por la pausa obligatoria del grupo debido al servicio militar y meses de incertidumbre en el fandom, la cuenta regresiva ha entrado en su recta final.

Faltan solo días para que el Estadio GNP Seguros abra sus puertas y el ARMY mexicano reciba a BTS en lo que promete ser uno de los eventos más esperados del año. La emoción crece en redes sociales, donde miles de seguidores comparten rutinas de preparación, outfits planeados y estrategias para aprovechar cada momento del show.

El camino hasta aquí no ha estado exento de desafíos: la demanda de boletos superó cualquier expectativa y generó problemas de acceso y reclamos contra Ticketmaster que escalaron con Profeco y a diálogos entre la presidenta Claudia Shjeinbaum y su homólogo surcoreano.

Ahora, con la logística prácticamente definida y los fan projects listos para desplegarse en cada fecha, el ambiente en la comunidad es de anticipación y entusiasmo.

Fuente: Infobae