Las ciudades contemporáneas dependen cada vez más de sistemas digitales interconectados. Desde la operación de semáforos hasta la gestión del agua potable o el transporte público, la infraestructura urbana está profundamente digitalizada. Sin embargo, esta transformación también ha abierto la puerta a nuevas vulnerabilidades que obligan a replantear la seguridad desde una perspectiva tecnológica. Ernesto Mizrahi Haiat, especialista en seguridad e innovación urbana, advierte que la ciberseguridad se ha convertido en un componente esencial de la gestión de las ciudades.

A medida que crece la interconexión, también lo hacen los riesgos de ciberataques que pueden afectar servicios críticos y, en consecuencia, la vida cotidiana de millones de personas.

Infraestructura crítica en la era digital

Es importa entender que los sistemas que sostienen el funcionamiento urbano ya no son únicamente físicos. Hoy, una falla digital puede generar interrupciones significativas en servicios básicos. Ataques a redes de transporte, sistemas hidráulicos o plataformas de gestión energética pueden desencadenar efectos en cadena difíciles de contener.

Mizrahi Haiat enfatiza que esta realidad exige un cambio de enfoque. La seguridad urbana no puede limitarse a la vigilancia física; debe incorporar estrategias robustas de protección digital. Esto implica desde la actualización constante de sistemas hasta la implementación de protocolos de respuesta ante incidentes cibernéticos.

Colaboración y prevención como claves

Ante este panorama, el especialista subraya la importancia de la colaboración entre los ámbitos público y privado. Muchas de las infraestructuras críticas son operadas por actores diversos, lo que hace indispensable una coordinación efectiva para prevenir y responder a amenazas.

Asimismo, Ernesto Mizrahi Haiat destaca que la ciberseguridad debe entenderse como un proceso continuo, no como una solución puntual. La capacitación, la inversión en tecnología y la creación de marcos regulatorios claros son elementos clave para fortalecer la resiliencia urbana frente a riesgos digitales.

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