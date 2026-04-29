Festival El Aleph busca tender puentes: UNAM

La décima edición de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia, que se realizará del 7 al 17 de mayo, busca tender puentes entre ciencia, arte y humanidades para enfrentar la complejidad contemporánea desde narrativas capaces de integrar saberes y abrir nuevas formas de percepción.

“Como nunca, tenemos la necesidad de una visión distinta, de narrativas distintas, que implican nuevos paradigmas y el desarrollo de nuevos conocimientos en la ciencia, pero también en las artes, donde se abren visiones complementarias”, afirmó José Gordon, divulgador de la ciencia y curador de El Aleph.

El encuentro reunirá 154 actividades: 76 son académicas y 78, artísticas, por medio de las cuales se plantea una pregunta clave: ¿de qué manera contamos hoy el mundo?, donde la pregunta y sus múltiples respuestas constituyen el eje del tema de este año: Nuevas narrativas.

Desde la ciencia, María Soledad Funes, coordinadora de la Investigación Científica de la UNAM, apuntó que las nuevas narrativas se construyen de forma constante. “Cada una de las preguntas de investigación que pensamos que respondemos, en realidad nos abre muchísimas más, y eso implica también un reto constante a los conocimientos que tenemos en el momento en el que corresponda y a las capacidades tecnológicas”.

Entre los temas que se entrelazan en el festival sobresalen la memoria, la longevidad y la inteligencia artificial. “Muchas de las actividades nos llevan a pensar que no somos el centro del universo, y a colocarnos en una justa dimensión”, añadió.