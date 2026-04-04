Habrá mayor espectro para conectividad en el Mundial

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) invitó a los operadores de redes de telefonía móvil a acceder de manera temporal a espectro radioeléctrico, a fin de atender el aumento de la demanda de datos móviles durante el mundial de futbol.

En un comunicado, el organismo regulador explicó que la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones permite otorgar espectro de manera temporal para atender demandas extraordinarias de datos móviles.

Algunos operadores ya manifestaron su interés, por lo que la CRT trabaja en conjunto con ellos para definir aspectos técnicos, entre ellos, la infraestructura adicional que deberán habilitar para ampliar y mejorar la conectividad en beneficio de los usuarios.

Con ello, los datos móviles estarán disponibles en estadios, puntos de acceso y zonas de alta demanda, durante los eventos que abarca la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026.

“La Comisión refrenda su apoyo a los operadores para responder a la demanda extraordinaria de datos móviles en eventos de gran magnitud”, concluyó el organismo.

Fuente: La Jornada