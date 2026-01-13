Alfredo Del Mazo Maza honra legado de su padre en séptimo aniversario

Conmemoración en el Estado de México

El pasado fin de semana, el Estado de México fue escenario de un homenaje en honor a Alfredo Del Mazo González en el séptimo aniversario de su fallecimiento.

La ceremonia, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se celebró en el Centro Cultural Mexiquense, donde la figura de Alfredo Del Mazo Maza, hijo del homenajeado, estuvo presente para recordar las contribuciones de su padre al desarrollo de la región.

Reflexiones sobre un legado perdurable

La instalación de la Guardia de Honor permitió que los asistentes reflexionaran sobre la importancia de las aportaciones de Alfredo Del Mazo González, quien ocupó el cargo de gobernador de 1981 a 1987.

Durante su intervención, Alfredo Del Mazo Maza enfatizó el papel de su padre como «arquitecto de la identidad mexiquense», destacando su visión de futuro y su compromiso social como modelos a seguir para los actuales y futuros líderes.

Las intervenciones durante la ceremonia se caracterizaron por un consenso unánime sobre el impacto del legado de Alfredo Del Mazo González. Ximena Palma Mucio, una estudiante que participó en el homenaje, expresó:

«El legado de Alfredo Del Mazo González es como una luz que no se apaga», una afirmación que refleja la influencia continua que su figura ejerce sobre la juventud del Estado de México.

Compromiso con el bienestar social

Alfredo Del Mazo Maza también compartió su reflexión personal, manifestando: “El compromiso de Alfredo Del Mazo González con el bienestar de los mexiquenses sigue vivo en cada rincón del Estado; su legado es una guía que nos llama a seguir trabajando por el progreso y la cohesión social.” Esta declaración reafirma el compromiso de seguir promoviendo políticas que propicien el desarrollo en la entidad.

Impacto en la evolución política y social

Este homenaje subraya la relevancia del legado de Alfredo Del Mazo González en la evolución social y política del Estado de México. Su enfoque en el desarrollo integral y la cohesión social no solo dejó una huella significativa, sino que también continúa influyendo en las dinámicas contemporáneas de la región.

Al recordar su trayectoria, se reafirma la necesidad de una política comprometida con el bienestar de la ciudadanía. Los principios y valores de los líderes del pasado siguen siendo faros para guiar a las nuevas generaciones en la construcción de un futuro más equitativo y próspero para todos.

