La Olimpiada Nacional cumple 30 años de existencia en este 2026. Un periodo en el que ha logrado posicionarse como la máxima justa deportiva amateur del país.

Ya es considerada como el semillero mexicano de talentos deportivos por excelencia.

Actualmente el certamen multideportivo involucra cada año, en todas sus etapas (institucional, municipal, estatal, regional, macro regional y nacional) a aproximadamente 3.5 millones de niños y jóvenes, de entre 9 y 23 años, en 51 deportes.

Se considera la principal cantera de talento para la conformación de selecciones nacionales, rumbo a los principales certámenes internacionales. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de la Juventud, Juegos Panamericanos Junior, Juegos Centroamericanos y del Caribe. También los Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, así como campeonatos mundiales.

Puebla

En esta edición histórica número 30, la fase final de este certamen multideportivo nacional tendrá al estado de Puebla como sede principal, al ser designado escenario para las competencias de 16 disciplinas.

Destacan basquetbol, basquetbol 3×3, breaking, escalada deportiva, esgrima, futbol, golf, karate, luchas asociadas, hockey sobre patines en línea, rugby, softbol, tenis, tenis de mesa, voleibol y voleibol de playa.

El estado de Tlaxcala será una de las subsedes y estará a cargo de la organización de ocho disciplinas. Entre ellas bádminton, gimnasia artística femenil, gimnasia artística varonil, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, patines sobre ruedas (en las modalidades de artístico y velocidad), taekwondo y tiro con arco.

Subsedes

Nayarit también fungirá como subsede y enmarcará las competencias de siete disciplinas: aguas abiertas, béisbol 5, béisbol, boxeo, levantamiento de pesas, surfing y triatlón.

En tanto que, San Luis Potosí tendrá a su cargo las competencias de: ajedrez, charrería, handball, raquetbol, rodeo y squash.

Guanajuato será subsede con las disciplinas de: clavados, frontón, natación y natación artística.

Mientras que, Yucatán organizará las competencias de: canotaje, judo, remo y vela.