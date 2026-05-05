¿Hay clases este 5 de mayo por la Batalla de Puebla?

Ya que el 4 de mayo no hubo suspensión de clases, muchas familias se preguntan si deben asistir este martes.

El 5 de mayo no hay clases en México para los alumnos de educación básica.

El calendario escolar de la SEP marca esa fecha como día festivo en conmemoración de la Batalla de Puebla de 1862, por lo que preescolares, primarias y secundarias públicas incorporadas al sistema federal suspenden actividades.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ratificó que el martes 5 de mayo no habrá clases en México. La fecha corresponde a la conmemoración de la Batalla de Puebla, considerada día de suspensión oficial en el calendario escolar.

¿El 5 de mayo abren los bancos?

Para este martes 5 de mayo de 2026, la respuesta es sí: las instituciones bancarias operarán de manera normal. De acuerdo con el calendario oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 5 de mayo no se considera un día de asueto para el sistema financiero mexicano.

La batalla de Puebla fue un enfrentamiento armado ocurrido el 5 de mayo de 1862 en las inmediaciones de la ciudad de Puebla, México, entre el ejército de la República mexicana, dirigido por el general Ignacio Zaragoza, y el ejército del Imperio francés, a cargo del general Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorencez.