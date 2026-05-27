En el marco del Día Internacional del Asistente Virtual, celebrado el pasado 21 de mayo, queda de manifiesto que la evolución tecnológica en el sector financiero vuelve a ocupar un lugar central en la conversación global, puntualizó Alexis Nickin Gaxiola.

Al abordar el tema, el especialista en finanzas digitales habló sobre la incorporación de asistentes virtuales en servicios financieros, puntualizando que dicha práctica representa uno de los avances más significativos en términos de accesibilidad, eficiencia y personalización para los usuarios.

Desde su análisis, dicha tecnología —basadas en Inteligencia Artificial (IA) y procesamiento de lenguaje natural— permiten a las instituciones financieras ofrecer atención inmediata, continua y altamente adaptable a las necesidades de cada cliente.

“Los asistentes virtuales eliminan barreras tradicionales como los horarios de atención o los tiempos de espera, facilitando una interacción constante y eficiente con los servicios financieros”, precisó el experto.

Datos de la consultora Juniper Research estimaron que, durante 2025 los chatbots y asistentes virtuales habrían generado ahorros superiores a 11 mil millones de dólares anuales para el sector bancario a nivel global, principalmente por la automatización de procesos y la reducción de costos operativos.

Tal impacto económico se traduce también en beneficios directos para los usuarios, quienes acceden a servicios más ágiles y con menor fricción.

¿Por qué confiar en los asistentes virtuales?

Alexis Nickin Gaxiola destacó que uno de los principales aportes de los asistentes virtuales es su capacidad para mejorar la inclusión financiera.

“Al simplificar procesos como la apertura de cuentas, consultas de saldo, transferencias o asesoría básica, estas tecnologías permiten que sectores históricamente desatendidos puedan integrarse más fácilmente al sistema financiero formal” explicó el también especialista en Fintech.

Asimismo, resaltó el valor de la personalización y detalló que, a través del análisis de datos en tiempo real, los asistentes virtuales pueden ofrecer recomendaciones específicas sobre hábitos de gasto, alertas de pagos o incluso sugerencias de ahorro e inversión.

“Tal nivel de acompañamiento fortalece la educación financiera de los usuarios y promueve una toma de decisiones más informada” acotó el experto.

El crecimiento de dichas soluciones es consistente con la expansión global del sector Fintech; y en ese sentido, organismos como el Banco Mundial han subrayado que la digitalización de los servicios financieros es un factor clave para reducir brechas de acceso y fomentar el desarrollo económico, particularmente en mercados emergentes.

Alexis Nickin Gaxiola alerta sobre restricciones

No obstante, Alexis Nickin Gaxiola advirtió que la implementación de asistentes virtuales debe ir acompañada de estrictos estándares de seguridad y protección de datos; toda vez que la confianza del usuario yace como un elemento fundamental para consolidar su adopción y maximizar sus beneficios.

«Los asistentes virtuales no solo representan una herramienta tecnológica, sino un aliado estratégico para transformar la experiencia financiera, haciéndola más accesible, eficiente y centrada en el usuario” finalizó el especialista.

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