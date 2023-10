Wendy Guevara «trolea» a Martha Higareda en “¿Quién es la Máscara?”

La influencer Wendy Guevara «troleó» a Martha Higareda en el programa dominical de Televisa ¿Quién es la Máscara?

Todo sucedió durante el estreno de una nueva temporada. Y es que Martha Higareda trató de aplicar su famoso “No me lo van a creer” y Wendy Guevara no dudó en molestarla.

El domingo pasado (15 de octubre), luego de que los investigadores descubrieran que la ganadora de La Casa de los Famosos era quien estaba detrás de una botarga, Yuri, Juanpa Zurita y Carlos Rivera la invitaron a subir al pódium, lugar donde la comediante no tardó en hacer de las suyas.

Otra de Martha Higareda

Todo ocurrió cuando el novio de Maca trataba de adivinar quién era Llama, asegurando que podría ser una persona que había lanzado en su formato de paracaídas, a lo que la protagonista de Amarte duele no tardó en externar que “No me lo van a creer, pero una vez me puse pañal para poder lanzarme de uno”.

El comentario generó risas incluso en el presentador del reality show, Omar Chaparro, y Wendy Guevara no dudó en trolear a la actriz y mencionó “Otra de Martha Higareda”. Esa expresión causó más comicidad al momento y dejó a Higareda en una bochornosa situación.

¿De qué va Quién es la Máscara?

Detrás de cada uno de los personajes se esconde un rostro famoso, que puede ser un actor, cantante, presentador, influencer o incluso un deportista reconocido.

El desafío principal del equipo de investigadores es descubrir la verdadera identidad de la persona que se encuentra oculta tras la máscara.