Muere Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica

Jorge Kahwagi Gastine, empresario mexicano y presidente de Grupo Crónica, falleció este lunes 23 de marzo a los 85 años en la Ciudad de México, dejando un legado en los sectores periodístico, empresarial y educativo.

¿De qué murió?

Cabe apuntar que, hasta el momento, la familia del empresario no ha dado a conocer cuáles fueron las causas de muerte, y tampoco se sabe si Kahwagi padecía alguna enfermedad, aunque no se descartaría debido a su avanzada edad.

Jorge Kahwagi Gastine nació el 8 de noviembre de 1943, de ascendencia libanesa. Llegó a México a los cinco años de edad, tras una travesía marítima de más de un mes junto a su familia.

Ejerció como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en Administración Pública por la Universidad Panamericana, donde también obtuvo una especialización en alta dirección de empresas. Su carrera empresarial incluyó la fundación de Inmobiliaria Layla y la propiedad de Cosmocolor, compañía que imprime credenciales oficiales como cédulas profesionales y licencias de conducir.

Empresario

Ocupó la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Álvaro Obregón y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO). También presidió el Instituto Mexicano de la Pequeña y Mediana Industria.

En el ámbito de los medios, Kahwagi Gastine encabezó el consejo de administración de Grupo Crónica, responsable de los diarios La Crónica de Hoy, Crónica Hidalgo y Crónica Jalisco. Desde 2014, ejerció como director general y presidente del periódico nacional.

“Este día debemos dar la triste noticia de que Don Jorge murió, pero nos consuela saber que estas páginas son parte de un legado increíble, forjado con su esfuerzo personal y que trascendió en el ámbito empresarial, sin duda, pero también en esa otra gran pasión que siempre vivió: la educación”, publicó La Crónica de Hoy en su edición digital al dar a conocer la noticia.

Fuente: Infobae