Actividades culturales por el 8M en CDMX

La Autoridad del Centro Histórico, en coordinación con PILARES, realizó la proyección de cortometrajes e historias que reflejan el talento, la creatividad y la fuerza de las mujeres.

Los materiales, elaborados por mujeres integrantes de PILARES, fueron presentados el viernes 7 de marzo a las 19:00 horas en la Plaza Loreto, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Esta actividad forma parte de la agenda cultural y conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Y se reafirma el compromiso institucional con la igualdad sustantiva, la inclusión y la promoción de espacios culturales que visibilicen las voces de las mujeres.

Como parte de esta programación, el próximo 11 de marzo a las 18:30 horas, en las instalaciones de la Autoridad del Centro Histórico, ubicadas en República de Argentina número 8, se proyectará la película “Alba”. Es una obra cinematográfica que invita a reflexionar sobre los procesos de crecimiento personal.

Talleres

Asimismo, por iniciativa de la Autoridad del Centro Histórico, se impartirá el taller “Huertos de Barrio y Clínica de Plantas”. Está orientado a promover el cuidado del medio ambiente y la apropiación comunitaria de los espacios públicos.

Este taller se realizará todos los lunes, a partir del 9 de marzo, de 16:00 a 18:00 horas en la calle Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín s/n; y los viernes, en el mismo horario, en la Plaza de la Concepción Cuepopan.

De igual forma, en el kiosco de la Alameda Central se impartirán actividades culturales y recreativas abiertas al público. Los martes y jueves se llevarán a cabo clases de Afrodanza de 15:00 a 16:30 horas, y Salsa Cubana de 16:30 a 18:00 horas. Son cursos gratuitos que forman parte de las acciones de fomento cultural y de convivencia entre habitantes y visitantes del Centro Histórico.