Actividades culturales por el 8M en CDMX

Facebook
Twitter
Pinterest
Actividades culturales por el 8M en CDMX

La Autoridad del Centro Histórico, en coordinación con PILARES, realizó la proyección de cortometrajes e historias que reflejan el talento, la creatividad y la fuerza de las mujeres.

Los materiales, elaborados por mujeres integrantes de PILARES, fueron presentados el viernes 7 de marzo a las 19:00 horas en la Plaza Loreto, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Esta actividad forma parte de la agenda cultural y conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Y se reafirma el compromiso institucional con la igualdad sustantiva, la inclusión y la promoción de espacios culturales que visibilicen las voces de las mujeres.

Como parte de esta programación, el próximo 11 de marzo a las 18:30 horas, en las instalaciones de la Autoridad del Centro Histórico, ubicadas en República de Argentina número 8, se proyectará la película “Alba”. Es una obra cinematográfica que invita a reflexionar sobre los procesos de crecimiento personal.

Talleres

Asimismo, por iniciativa de la Autoridad del Centro Histórico, se impartirá el taller “Huertos de Barrio y Clínica de Plantas”. Está orientado a promover el cuidado del medio ambiente y la apropiación comunitaria de los espacios públicos.

Este taller se realizará todos los lunes, a partir del 9 de marzo, de 16:00 a 18:00 horas en la calle Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín s/n; y los viernes, en el mismo horario, en la Plaza de la Concepción Cuepopan.

De igual forma, en el kiosco de la Alameda Central se impartirán actividades culturales y recreativas abiertas al público. Los martes y jueves se llevarán a cabo clases de Afrodanza de 15:00 a 16:30 horas, y Salsa Cubana de 16:30 a 18:00 horas. Son cursos gratuitos que forman parte de las acciones de fomento cultural y de convivencia entre habitantes y visitantes del Centro Histórico.

Imagen de EDITORIAL

EDITORIAL

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias Relacionadas

Ultimas Noticias

Nuestra Selección

Suscríbase a nuestro boletin

Escribe una breve descripción, que describirá el título o algo informativo y útil.

SUSCRIBIRSE

leer más notas

Despertar México – 2026 – Derechos Reservados ©
Despertar México – 2026 – Derechos Reservados ©

Aviso de privacidad

Políticas de privacidad