Renuncia Florencia Franco, funcionaria que se asoleó en balcón de Palacio Nacional

Florencia Melany Franco Fernández dejó su cargo como directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), luego de la polémica nacional desatada por la difusión de imágenes en las que aparece tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional.

La renuncia de la funcionaria se hizo efectiva este miércoles 1 de abril, tras más de cuatro años de trayectoria en la dependencia. La decisión se tomó a pocas horas de la entrega de los Precriterios Generales de Política Económica 2027 al Congreso de la Unión.

El episodio comenzó hace unos días, cuando videos y fotografías de una mujer recostada en una ventana del Palacio Nacional, usando el teléfono móvil, se viralizaron en redes sociales.

El material, captado desde el Zócalo capitalino, fue difundido inicialmente por el creador de contenido Vampipe, quien localizó al menos tres grabaciones desde distintos ángulos, reforzando la autenticidad de la escena y avivando la conversación pública sobre el uso de espacios oficiales, sobre todo del emblemático Palacio Nacional.

Durante varios días, las redes especularon sobre la identidad de la mujer, mientras el misterio quedaba parcialmente resuelto con la circulación de nuevas imágenes y comentarios.

En el inicio del debate, la plataforma Infodemia MX, asociada al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, aseguró que las imágenes se trataban de un montaje generado con inteligencia artificial y calificó el contenido como falso en más de un 70%.

Fuente: Infobae