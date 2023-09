Pocos quieren ver a Wendy Guevara en su gira «Resulta y resalta»

La influencer Wendy Guevara anunció que llevaría a cabo su tour «Resulta y resalta» en el Teatro Metropólitan, donde cantará y bailará al ritmo de su música este jueves 14 de septiembre.

Sin embargo, las cosas no saldrían como Wendy y su equipo esperaban, ya que no ha logrado sold out, como se pensó en un principio.

Según la página de Ticketmaster, los boletos vendidos solo radican en la parte inferior del lugar. Mientras que la parte superior está casi vacía.

Los boletos van desde los 420 pesos hasta los mil 800, todo depende del asiento elegido, siendo los más caros en las primeras filas.

Además, han surgido diversos comentarios negativos en redes sociales, respecto al “poco” talento de Wendy Guevara arriba de la tarima.

Bajas ventas

En redes sociales, usuarios subrayaron que no pagarían un boleto por ver el show de ‘la Perdida’, y han indicado que la única manera en la que asistirían sería gratis.

Incluso, internautas compararon el recibimiento y cariño de Nicola Porcella, quien presume los regalos que recibe de la gente, con el de Wendy Guevara.

Aún se desconoce el porqué de la baja demanda en algunos boletos de la presentación. Sin embargo, todavía quedan unos días para que los fieles seguidores de la creadora de contenido adquieran sus entradas.

Wendy Guevara obtuvo más fama y popularidad, luego de su participación y victoria en La casa de los famosos México.