Invitan a la a Clase de Fútbol más grande del mundo en el Zócalo

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que la Ciudad de México espera, el próximo domingo 15 de marzo, la participación de más de 10 mil personas en el Zócalo capitalino, con lo que se prevé romper el Récord Guinness de la Clase de Futbol más Grande del Mundo, esto como parte de las actividades que tiene como objetivo hacer un Mundial de Fútbol con visión social.

La Jefa del Ejecutivo local realizó una invitación a todos los habitantes de la ciudad a participar y hacer historia en este importante evento de promoción deportiva, el cual contará con la presencia especial de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Pensamos que el deporte construye paz, el deporte construye comunidad, el deporte transforma y mejora la salud y también el deporte genera endorfinas que nos hacen sentir alegres y felices, así que yo los convoco, a todos los capitalinos y capitalinas, a que vengan este próximo domingo”, afirmó.

Brugada Molina señaló que en esta clase masiva de fútbol (la anterior se realizó en Seattle, Estados Unidos, y contó con la participación de 1,038 personas) podrán participar todas las familias, niñas, niños, jóvenes y adultos de cualquier edad, solo se requerirá un registro previo en línea, (indeporte.cdmx.gob.mx). “Niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres y todos vamos a estar en la misma cancha, que es el Zócalo con una sola pasión”.

Deporte

Asimismo, resaltó que México tiene una historia milenaria en el juego de pelota, y existen vestigios arqueológicos en la ciudad que dan ejemplo y nos recuerda que la capital del país tiene pasión por la pelota, muestra de ello son los campeonatos mundiales de futbol celebrados en 1970, 1971 (Mundial Femenil), 1986 y el que está por realizarse en junio próximo.

La Jefa de Gobierno destacó que la ciudad de México se está preparando en todos los niveles, al realizar la renovación de 500 canchas, obras, festivales y actividades de promoción deportiva, como torneos y encuentros de fútbol en beneficio de sus habitantes, a fin de hacer un Mundial democrático, un Mundial con la gente.