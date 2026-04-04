Un recorrido por los lugares de turismo religioso en la CDMX

Fe, tradición y multitudes: así se vive el turismo religioso en la CDMX.

Catedral Metropolitana

Es la más grande y una de las más importantes de América Latina. Sin duda, es una visita obligada para todo turista que recorre la ciudad, pero, para quienes profesan la religión católica, es un lugar sumamente importante porque es sede de la Arquidiócesis Primada de México. Su arquitectura, historia e importancia la hacen una de las visitas del turismo religioso más recurrentes.

Dónde: Plaza de la Constitución s/n, Centro Histórico

Iglesia de San Hipólito

Ubicada en Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, se ha convertido en el recinto principal de culto a San Judas Tadeo. Cada 28 de octubre, día de la celebración de este santo, las avenidas alrededor del recinto se convierten en ríos de gente que en peregrinación llega con su imagen o escultura, a veces de tamaños que rebasan la estatura de quien las carga. Aunque es conocida como la Iglesia de San Judas Tadeo, en realidad su nombre es Iglesia de San Hipólito y San Casiano.

Dónde: Zarco 12, Centro Histórico

Iglesia de San Bernardo

Fue parte de un convento y ahora sólo queda la parte de la iglesia. Además de una imponente arquitectura y un altar neoclásico, este espacio ofrece misas los días viernes y algunas celebraciones a lo largo del año.

Dónde: Av. 20 de Noviembre 33, Centro Histórico

Iglesia de Santo Domingo

Aquí se adora a la figura del Cristo del Rebozo. También descansan los restos de Pedro Moctezuma, hijo del tlatoani Moctezuma. El recinto está ubicado en la Plaza de Santo Domingo, en el centro de la ciudad.

Dónde: Belisario Domínguez s/n, entre República de Colombia y República de Venezuela, Centro Histórico

Parroquia de San Jacinto

Ubicada al sur de la CDMX, en San Ángel, es uno de los primeros templos edificados en el país. Conserva su arquitectura, sus jardínes y su belleza. Celebra misas diariamente, así como actividades del calendario católico.

Dónde: Plaza San Jacinto 18 Bis, col. San Ángel

San Bernardino de Siena

Este recinto en Xochimilco fue nombrado catedral en 2019. Además de su importancia para la religión católica, su arquitectura y relevancia en el proceso de evangelización en México lo hacen único. Aquí se venera al Niñopa, una histórica y milagrosa imagen del Niño Jesús.

Dónde: Av. Nuevo León 22B, Barrio Santa Crucita

San Juan Bautista

En el corazón de Coyoacán se encuentra esta hermosa catedral que, al igual que otras, fue también convento en la época novohispana. Es muy concurrida y buscada tanto para las actividades del calendario católico como para celebrar los sacramentos.

Dónde: Parque Centenario 8, centro de Coyoacán

Capilla de Santa Catarina

También se encuentra en Coyoacán. Brinda misas y celebraciones tradicionales. Fue parte crucial en la evangelización del país y su arquitectura y patio brindan paz y remanso.

Dónde: Av. Francisco Sosa, entre Melchor Ocampo y Jardín Santa Catarina, Barrio Santa Catarina

Iglesia de San Ignacio de Loyola

Es de más reciente construcción, pues fue erigida en 1961. Está en Polanco y su belleza arquitectónica la hace una de las mas visitadas de la ciudad.

Dónde: Horacio y Moliere, col. Polanco Sección I