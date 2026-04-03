La gestión del agua se ha convertido en uno de los principales desafíos urbanos, y como muchos estados del país, Nuevo León busca avanzar hacia un modelo hídrico más eficiente y sostenible. Durante la Decimoquinta Reunión Conjunta “Agua y Género”, organizada por diversas instituciones del sector, Eduardo Ortegón Williamson, director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, presentó una serie de estrategias orientadas a optimizar el uso del recurso, fortalecer la infraestructura y promover una mayor inclusión en el sector.

En su conferencia “Soluciones Hídricas: Eficiencia e Inclusión”, Eduardo Ortegón Williamson delineó una visión integral que apuesta por mejorar tanto la gestión de la oferta como de la demanda de agua. El enfoque, explicó, no solo se centra en ampliar la disponibilidad del recurso, sino en aprovechar de manera más eficiente el agua existente mediante innovación tecnológica y acciones coordinadas.

Eficiencia operativa y recuperación del recurso

Uno de los ejes centrales de esta estrategia es el programa “Reconectando con el Agua”, desarrollado en colaboración con el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey, Arca Continental y Fundación FEMSA. Esta iniciativa busca recuperar volúmenes significativos de agua que actualmente se pierden en la red, a través de tecnologías de detección de fugas, control de presiones y monitoreo avanzado del sistema hidráulico.

Eduardo Ortegón Williamson destacó que este proyecto, que contempla una inversión superior a los 30 millones de pesos, permitirá recuperar aproximadamente 3.5 millones de metros cúbicos de agua al año. Esta cifra equivale a cerca de dos días y medio del consumo del área metropolitana, lo que refleja el impacto tangible de apostar por la eficiencia operativa.

A la par, el programa “AyD Trabaja en tu Colonia” refuerza la atención directa a las comunidades mediante labores de mantenimiento, rehabilitación y mejora de la infraestructura hidráulica. Estas acciones incluyen desazolves, limpieza de pozos de visita, reparación de tuberías y atención a descargas domiciliarias, lo que no solo previene fallas mayores, sino que también mejora las condiciones del entorno urbano y la calidad del servicio.

Inclusión y fortalecimiento institucional

Más allá de la infraestructura, Eduardo Ortegón Williamson subrayó la importancia de construir un modelo hídrico que también sea incluyente. En este sentido, destacó el programa “Cascos Rosas”, una iniciativa enfocada en la capacitación técnica, certificación y desarrollo profesional de mujeres en áreas operativas del sector hídrico.

El directivo enfatizó que este programa no solo promueve la equidad de género, sino que también fortalece a las instituciones al incorporar talento diverso en espacios tradicionalmente dominados por hombres. La participación de más mujeres en la operación, planeación y toma de decisiones, señaló, es clave para construir soluciones más completas y sostenibles.

Con estas acciones, Eduardo Ortegón Williamson plantea una ruta clara hacia un modelo hídrico más resiliente, donde la eficiencia, la innovación y la inclusión se convierten en pilares fundamentales para enfrentar los retos presentes y futuros en la gestión del agua.

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