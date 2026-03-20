Vacaciones de Semana Santa: ¿cuándo inician?

Según el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, las vacaciones de Semana Santa 2026 en México se realizarán del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026.

Esto significa que el último día de clases previo al receso será el viernes 27 de marzo, mientras que el regreso a las aulas está programado para el lunes 13 de abril de 2026.

La Semana Santa es una celebración religiosa que cambia de fecha cada año, pero en 2026 se conmemora en los siguientes días clave:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Domingo de Resurrección: 5 de abril

¿Aplica para todas las escuelas?

El periodo de vacaciones de Semana Santa establecido por la SEP aplica para escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional en niveles básicos: preescolar, primaria y secundaria.

Sin embargo, algunas instituciones privadas pueden tener calendarios distintos, por lo que se recomienda consultar directamente con cada plantel.

Fuetnte: Infobae