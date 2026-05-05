Con motivo del Día de las Madres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) enfatiza el no obsequiar artículos que refuercen estereotipos de género.

Incluso que no fomenten prejuicios sobre la maternidad y sus formas de concebirla y vivirla.

Lo anterior, porque todavía existen estereotipos y prejuicios que relacionan a las mujeres como responsables de las labores del hogar y cuidados.

Pese a que existe mayor conciencia en el caso de las mamás con electrodomésticos u objetos de limpieza o aseo, aún se les relaciona con este tipo de artículos.

Desvalorización de las madres

La discriminación contra las mujeres tiene un importante origen en prácticas sexistas que las desvaloriza. Y al mismo tiempo limitan el ejercicio de sus derechos humanos. También el goce de sus libertades. Ello genera relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) en su última edición, en el país prevalecen ideas entre la población que afectan desproporcionadamente a las mujeres. Especialmente a aquellas que deciden ejercer la maternidad.

Uno de cada cinco niñas y niños de 9 a 11 años opinó que son las mujeres las que deberían hacer el trabajo del hogar y los cuidados. Y una de cada seis personas de 18 años o más consideró que las mujeres deberían ayudar más que los hombres en los quehaceres del hogar.