El petróleo cae tras anuncio de Trump de un alto al fuego con Irán

El precio del petróleo cayó por debajo de los 100 dólares por barril este miércoles después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un alto al fuego de dos semanas con Irán, condicionado a la reapertura inmediata y segura del estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent bajaron 18.27 dólares, un 16.72%, hasta los 91.00 dólares por barril a las 13:20 GMT. Los futuros del WTI cayeron 20.48 dólares, un 18.13%, hasta los 92.47 dólares.

Los precios de referencia del diésel europeo también cayeron, perdiendo 310.75 dólares, un 20.34%, hasta los 1,217 dólares por tonelada métrica.

El Brent recuperó parte de las pérdidas tras un informe que indicaba que el crucial oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí había sido blanco de un ataque, pero volvió a caer hasta alcanzar un nuevo mínimo de 90.40 dólares por barril durante la sesión.

Fuente: forbes