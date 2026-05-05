Profepa resguarda 99 aves comercializadas en mercado de Jalisco

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo un operativo en el mercado “San Juan de Dios” en Guadalajara, Jalisco, donde aseguró 99 aves que eran comercializadas sin autorización.

En un recorrido por el interior de las instalaciones, donde se contó con la colaboración de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, ubicaron dos locales dedicados a la venta de ejemplares de vida silvestre.

Durante la inspección, el personal verificó la presencia de especies sujetas a protección bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Estas fueron las especies que se resguardaron

En el primer local se localizaron:

8 ejemplares de periquito catarino

67 de colorín sietecolores

2 loros cabeza amarilla

1 loro cachetes amarillos

2 pericos frente naranja

En el segundo local, se encontró:

Una jaula con diez machos

9 hembras de colorín sietecolores, especie considerada bajo protección especial

De acuerdo a lo informado por Profepa, los responsables de ambos locales presentaron documentación que no acreditó la legal procedencia de las aves.