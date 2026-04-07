Qué se sabe del médico ligado a muertes por sueros vitaminados

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mantiene abierta una investigación tras el fallecimiento de seis personas por la aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo.

El caso involucra a Jesús Maximiano “N”, médico general de 65 años, señalado como responsable de prescribir, preparar y administrar las soluciones intravenosas en una clínica particular que funcionaba desde 2004. La clínica fue clausurada el 1 de abril y el médico es considerado “persona de interés” por las autoridades.

¿Quién es el médico Jesús Maximiano “N”?

Jesús Maximiano “N” cuenta con título de médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara y cédula profesional vigente. Ejerce en Hermosillo desde hace más de dos décadas, primero como médico general y posteriormente orientado a medicina estética, biológica y procedimientos como liposucción, hilos tensores y homotoxicología.

Aunque promocionaba su clínica como un establecimiento homeopático, la Secretaría de Salud Federal confirmó que no posee especialidad en homeopatía.

La presencia de Jesús Maximiano “N” en redes sociales y plataformas digitales era constante, por medio de las cuales promocionaba sus servicios de medicina estética y sueros vitaminados. Este alcance digital permitió que pacientes llegaran por recomendación en línea o por información difundida en internet.

Según testimonios, el consultorio exhibía múltiples diplomas, la mayoría relacionados con seminarios de medicina estética, y se presentaba como especialista también en tratamientos contra la obesidad, enfermedades metabólicas y nutrición.

La clínica operaba bajo el giro de “medicina regenerativa y biológica”. Los servicios incluían no solo sueros vitaminados sino también cirugías estéticas menores, terapias alternativas y procedimientos de bienestar.

Fuente: Infobae