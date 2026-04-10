Furor por la nueva temporada de Malcolm el de en medio

La esperada continuación de Malcolm el de en medio ha traído de vuelta a la familia más desquiciada de la televisión, ahora con nuevas historias, personajes renovados y situaciones que ya son tema de conversación entre los seguidores.

Entre las novedades más comentadas se encuentra el sexto hijo de los Wilkerson, cuyo ingreso a la trama representa no solo una transformación en la dinámica familiar, sino también un punto relevante en materia de representación por la interpretación de Vaughan Murrae.

Kelly, el nuevo integrante de la familia, es interpretado por Murrae, actor no binarie, al igual que su personaje. Es reconocido por su trabajo en Before I Change My Mind The Way Home.

Más acción

De acuerdo con Deadline, portal de noticias estadounidense, Kelly se presenta como una persona autosuficiente, con una inteligencia adelantada para su edad. El sitio señala: “Kelly, quien, junto con Murrae, es no binaria. Es descrita como autosuficiente, obtiene buenas calificaciones y ya es más sabia que la mayoría de la familia”.

En el cierre de la serie original,la historia sugiere un posible embarazo de Lois, pero no revela detalles sobre la llegada de un nuevo integrante.

En la temporada actual, la narrativa introduce al personaje, quien aporta elementos nuevos a la trama y modifica la dinámica familiar, según detalla la producción.

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair se estrena este viernes 10 de abril en Disney+ y contará con un formato especial de 4 episodios que estarán disponibles simultáneamente.

Fuente: Infobae