Tunden a Samuel García por decirle “metiche” a una mujer que pidió escuelas

El gobernador de Nuevo León Samuel García fue objeto de críticas tras hablar de una mujer que le solicitó más escuelas en el municipio de Guadalupe, durante un evento público donde inauguró la cancha número 450 del estado, hecho que forma parte de la meta de construir 500 espacios deportivos antes del Mundial.

Al relatar la interacción, Samuel García explicó que durante la inauguración una mujer se le acercó y lo confrontó, tomándolo del brazo y diciéndole: “Uy sí, muchas canchas, queremos escuelas también”.

El mandatario respondió en tono irónico:

“La última vez que fui a hacer una cancha, como siempre, llegó una señora metichona y me increpó. Dije: ah sí, ¿en dónde? En Guadalupe. Y le dije: ¿usted sabe inglés? Porque voy a hacer six o seven escuelas. No me esté retando señora, no le rasque”.

El episodio, capturado en un video que circuló en redes sociales, desató una respuesta dividida entre los usuarios de plataformas digitales.

Algunos criticaron la actitud de García por su tono burlón. Otros minimizaron la gravedad del hecho, sosteniendo que mientras cumpla con sus promesas de gobierno, las formas no son relevantes.

Fuente: Infobae