Tlaxcala presenta Temporada de Luciérnagas 2026

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, presentaron la Temporada de Luciérnagas 2026.

Es considerada uno de los imperdibles turísticos del país y una experiencia natural única. Sólo puede vivirse en los municipios de Nanacamilpa y Calpulalpan.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que esta experiencia posiciona a Tlaxcala como referente nacional en turismo sustentable y comunitario.

Combina conservación ambiental, cultura, gastronomía y actividades ecoturísticas.

“Es algo que debes vivir, único en México y único en Tlaxcala. Son 23 lugares oficiales y certificados donde podrán vivir una noche mágica. De verdad, lo considero un imperdible turístico”, declaró.

Del 10 de junio al 9 de agosto, visitantes nacionales e internacionales podrán disfrutar del espectáculo natural del avistamiento de luciérnagas en 23 centros autorizados y certificados.

Además, se prevé la llegada de más de 120 mil turistas y una derrama económica estimada en 65 millones de pesos para las comunidades locales.

Atractivo

Por su parte, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, destacó que la Temporada de Luciérnagas se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos y naturales del estado.

La apertura de nuevos hoteles y rutas, la diversificación de experiencias vinculadas con la naturaleza y las condiciones de seguridad que brindan confianza a las y los visitantes nacionales e internacionales.

“Es un patrimonio natural que tiene Tlaxcala y ojalá lo visiten. Quien llega quiere volver. Hoy contamos con cabañas, hoteles, una gastronomía espectacular y actividades culturales y turísticas. Todo para que las familias puedan disfrutar de todo un fin de semana”, expresó.

Rodríguez Zamora añadió que el avistamiento debe realizarse exclusivamente en los centros autorizados. Cuentan con lineamientos ambientales, capacidades de carga reguladas y senderos adecuados para proteger el hábitat de las luciérnagas.