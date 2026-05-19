México lanza tres alertas epidemiológicas a un mes del Mundial

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México lanza tres alertas epidemiológicas a un mes del Mundial

La Secretaría de Salud federal encendió este martes tres alertas epidemiológicas al mismo tiempo. El titular de la dependencia, David Kershenobich Stalnikowitz, explicó los riesgos del golpe de calor, el hantavirus y el ébola, y el estado de preparación del país ante cada uno.

Golpe de calor: 264 casos en lo que va del año

El aviso más urgente apunta al calor. El cuerpo humano mantiene su temperatura entre 36.5 y 37.5 grados, pero cuando las condiciones externas lo superan, el mecanismo regulador del cerebro puede colapsar en cuestión de minutos.

Cuando eso ocurre, la temperatura corporal puede dispararse hasta los 40°C, los vasos sanguíneos se dilatan y las células con proteína comienzan a dañarse de inmediato.

Las señales de alarma incluyen:

Piel enrojecida, caliente y seca
Pulso acelerado
Náusea, vómito y dolor de cabeza
Sensación de desmayo o convulsiones

La autoridad registra ya 264 casos en el país este año y mantiene vigilancia estrecha, con centros de hidratación en las zonas de mayor calor.

Hantavirus: activo en Sudamérica, sin casos en México

El segundo aviso epidemiológico se emitió por el hantavirus, un virus que ataca las vías respiratorias y se transmite por contacto con roedores.

Existen alrededor de 40 variedades del virus. Solo la cepa de los Andes, presente en Argentina y Chile, tiene transmisión entre personas; el resto no se contagia de humano a humano.

Ébola: alerta de viaje emitida, el Congo en el centro

El tercer aviso llega desde África. El ébola es un virus que se transmite a través de secreciones corporales —sangre, saliva, vómito, diarrea— y no por vía respiratoria. Su origen se asocia al contacto con murciélagos.

Fuente: Infobae

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