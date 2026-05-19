Alertan sobre apps falsas para ver el Mundial 2026

La llegada del Mundial 2026 ha provocado el surgimiento de apps falsas para ver partidos gratis, lo que representa un riesgo creciente para las autoridades mexicanas.

Dependencias federales y capitalinas advierten que grupos de ciberdelincuentes aprovechan el entusiasmo alrededor de la Copa del Mundo para difundir aplicaciones fraudulentas.

Las autoridades mexicanas alertan que existen aplicaciones ilegítimas que ofrecen transmisiones gratuitas o contenido exclusivo del Mundial 2026. Estas plataformas imitan nombres, colores e imágenes de servicios reconocidos, engañando fácilmente a quien decide instalarlas.

Ciberdelincuentes

El avance de estos fraudes digitales se refleja en su circulación a través de redes sociales, mensajes SMS y enlaces de servicios de mensajería instantánea, lo que ha encendido las alarmas entre las autoridades.

Especialistas en seguridad advierten que las apps apócrifas no solo roban datos personales, sino que pueden instalar programas maliciosos que monitorean el dispositivo o lo utilizan para actividades ilícitas sin que el propietario lo advierta.

Para instalarse, estas aplicaciones suelen pedir acceso a la cámara, el micrófono, la lista de contactos y documentos personales. El acceso indiscriminado a esa información incrementa significativamente el riesgo de usurpación de identidad y fraudes bancarios, pues los delincuentes pueden operar sin ser detectados.

Fuente: Infobae