Sismo en Guerrero activa alerta en varios estados

Un sismo con epicentro en Guerrero activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y otras regiones del país, así como la alerta en celulares implementada por el gobierno federal, la cual exhortó a los usuarios a realizar el procedimiento en caso de un temblor.

«Sismo severo en San Marcos, Guerrero», decía la alerta presidencial que recientemente el gobierno puso en marcha para avisar a usuarios de telefonía móvil sobre estos eventos.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) el temblor fue de magnitud 5.0 y su epicentro se localizó a 17 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a una profundidad de 5 kilómetros.

Ante la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México, decenas de personas procedieron a desalojar los inmuebles como medida de prevención ante temblores. La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, anunció que se implementaba el protocolo de revisión, pero «hasta el momento todo tranquilo», afirmó.

Helicópteros del Grupo Cóndores realizan sobrevuelos por la Ciudad de México para verificar que no haya daños o afectaciones por el temblor que fue percibido de forma leve en diversas partes de la capital del país.

Tras el sismo de magnitud 5.0 con epicentro en San Marcos, Guerrero, que despertó a usuarios en el país debido a la activación de la alerta sísmica, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hasta el momento no se reportan daños. Fue a través de su cuenta de X, antes Twitter, que la mandataria se pronunció al respecto.

Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión», escribió en X.

Alerta sísmica se activó en 7 ciudades

El temblor que se registró a las 00:42 horas de este viernes con epicentro en San Marcos, Guerrero, activó la alerta sísmica en siete ciudades. De acuerdo con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, la alerta se activó en:

CDMX, a las 00:43:12 horas y dio un tiempo de anticipación de 59 segundos.

Chilpancingo, a las 00:43:04 horas y dio un tiempo de anticipación de 18 segundos.

Acapulco, a las 00:43:04 horas y dio un tiempo de anticipación de 8 segundos.

Oaxaca, a las 00:43:12 horas y dio un tiempo de anticipación de 61 segundos.

Puebla, a las 00:4312 horas y dio un tiempo de anticipación de 58 segundos.

Cuernavaca, a las 00:43:12 horas y dio un tiempo de anticipación de 48 segundos.

Toluca, a las 00:43:12 horas y dio un tiempo de anticipación de 56 segundos.

Fuente: Excélsior