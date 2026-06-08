Gobierno de México alerta sobre el impacto de Ciclón Boris

La tormenta tropical Boris mantiene en alerta a las autoridades mexicanas tras un ajuste en su trayectoria que modificó la hora estimada de impacto en territorio nacional.

De acuerdo con información actualizada de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema tocaría tierra durante las primeras horas del martes 9 de junio en las costas de Guerrero, prolongando su permanencia sobre el océano y aumentando el potencial de lluvias intensas en el sur del país.

Las autoridades meteorológicas informaron que un reajuste en la ubicación del centro de la tormenta tropical provocó cambios en el pronóstico inicial.

Ahora se prevé que Boris ingrese a territorio mexicano a partir de las 06:00 horas del martes, principalmente en la costa de Guerrero.

Aunque el fenómeno no alcanzaría la categoría de huracán, su permanencia por más tiempo sobre las aguas del Pacífico favorece la acumulación de humedad y el fortalecimiento de sus bandas nubosas, lo que incrementa el riesgo de lluvias torrenciales en diversas regiones.

El SMN advirtió que Boris provocará precipitaciones acumuladas de entre 150 y 250 milímetros en zonas costeras y del sureste de Guerrero, así como en regiones del oeste y sur de Oaxaca.

Fuente: infobae