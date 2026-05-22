Ciudad de México regula uso de teléfonos móviles en escuelas

El Congreso de la Ciudad de México aprobó este jueves por unanimidad una reforma a la Ley de Educación capitalina para regular el porte y el uso de teléfonos celulares en escuelas primarias y secundarias de la capital del país durante el horario escolar.

La reforma, que entrará en vigencia un día después de que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, «no prohíbe de manera absoluta los teléfonos celulares y elimina cualquier enfoque punitivo o de sanción automática».

«Entendemos que sólo prohibir el uso de dispositivos no resuelve el problema de fondo. Además, una restricción absoluta podría entrar en contradicción con el mandato constitucional de incorporar la tecnología y la innovación en los procesos educativos», expuso la legisladora Claudia Montes de Oca.

Precisó que la tecnología ya forma parte de la vida cotidiana y también de los procesos educativos, «pero que el uso excesivo y descontrolado de celulares y pantallas dentro de las escuelas afecta el aprendizaje, la convivencia y la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

Además, expuso que las reformas al Artículo 7 de la misma ley permitirán incorporar el principio de «aprendizaje digital responsable, promoviendo hábitos saludables que permitan aprovechar la tecnología sin que se convierta en un factor de distracción o afectación emocional».

Fuente: DW