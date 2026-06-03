Despliegan operativo en Veracruz para rescatar a la periodista Roxana Guzmán

El Gobierno de Veracruz informó la tarde este 2 de junio el despliegue de un operativo de búsqueda y localización por la privación de la libertad de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste.

Al menos tres hombres armados sustrajeron a Guzmán de su domicilio en Nanchital la mañana de este mismo día.

Según autoridades, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz encabeza las acciones, las cuales estarían siendo implementadas desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos.

En los trabajos también está involucrada la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, por lo que se trata de un operativo integrado por fuerzas federales y estatales.

Además, fue confirmado que de manera paralela la Fiscalía de Veracruz abrió una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de los responsables.

El caso tomó relevancia en redes sociales y medios de comunicación a nivel nacional luego de la difusión de un material en el que sujetos fuertemente armados irrumpen en la vivienda donde se encontraba la periodista, rompiendo los vidrios de la entrada y apuntando con armas largas hacia el interior.

Hasta el momento no hay personas detenidas tras los hechos, ni se han revelado líneas de investigación.

El esposo de Roxana Guzmán fue asesinado en 2017

El 11 de marzo de 2017, medios locales como Plumas Libres reportaron el asesinato de Carlos Fernández Escalante, alias “El Loco”, esposo de la periodista.

Fuente: Infobae