Selección Mexicana visita el Museo Nacional de Antropología

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) recibieron en el Museo Nacional de Antropología (MNA) la visita de los integrantes de la Selección Mexicana y miembros de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Durante el recorrido, los integrantes de la Selección recibieron una explicación sobre la importancia del MNA, uno de los más visitados en el país que forma parte de la Red de Museos del INAH, y que además es el único recinto patrimonio cultural en América Latina y el Caribe que cuenta con el máximo nivel de salvaguarda –Emblema Escudo Azul–, que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló que “en el marco del Mundial Social, queremos que el fútbol dialogue con nuestra historia, con los pueblos que nos dieron origen y con las expresiones vivas de las comunidades que siguen creando el país todos los días”.

Foto oficial

En su visita guiada los jugadores apreciaron una réplica etnográfica de una pelota Ulama de Sinaloa. También, frente a las piezas, se les describió cómo funcionaban los marcadores del juego de Pelota entre los mexicas y en qué consistía dicha práctica prehispánica.

Como parte del recorrido, la Selección hizo una parada en la Sala Mexica, y recibió una explicación de la pieza arqueológica Piedra del Ex Arzobispado, que captura algunas de las batallas de los guerreros mexicas. En el mismo espacio se acercaron a conocer los orígenes, características, elementos iconográficos y simbólicos que integran el relieve de la Piedra del Sol, una de las piezas más emblemáticas del recinto, donde los jugadores se tomaron una última fotografía.

Otra imagen icónica se registró frente a la fuente del patio central del recinto, El Paraguas, que exalta así el vínculo entre la cultura y el deporte.

Para finalizar la visita, las maestras artesanas de Chiapas, Anastacia Gómez y María Gomez Ruiz entregaron a cada uno de los jugadores unos identificadores para maletas elaborados en telar de cintura y brocado personalizados con el nombre bordado de cada integrante de la Selección Mexicana.