Desenmallan 19 lobos marinos de California

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) implementó un operativo especial de desenmalle de lobos marinos de California (Zalophus californianus), que resultó en 19 ejemplares liberados, los cuales se encontraban en diversas loberas ubicadas en el “Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California”, en el estado de Baja California.

El operativo se llevó a cabo del 19 al 26 de mayo, en estrecha coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y con expertos voluntarias y voluntarios del Mexico Marine Wildlife Rescue Center, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Parque Zoológico del Niño Jersey, Vallarta Adventures, Cabo Adventures y con miembros de la comunidad de Bahía de los Ángeles, Baja California.

Como resultado, se logró el desenmalle de 19 ejemplares: 9 hembras y 10 machos, 15 de ellos en estado juvenil y 4 subadultos. Para ello, se visitaron seis loberas de descanso y reproducción dentro del ANP; donde se localizaron los ejemplares con restos de redes de pesca en sus cuerpos, principalmente en sus cuellos.

Desenmalle

Para efectuar el desenmalle se implementó una “sedación remota”, que garantiza el trato digno y respetuoso al relajarlos y evitarles una situación de estrés. Esta técnica minimiza los riesgos para los ejemplares y para el personal que participa en las maniobras.

Una vez sedado y capturado se procede a la cirugía, en los casos en que las redes se encuentran encarnadas. Concluido esto, el ejemplar regresa a su hábitat y es monitoreado hasta garantizar que se encuentra en óptimo estado de salud.

El enmallamiento ocurre cuando se presenta la interacción con redes de pesca. Conforme los ejemplares enmallados van creciendo, terminan encarnados; las redes les provocan dolor, agonía, estrés, sufrimiento y una muerte segura. Esta es una de las razones por las que el lobo marino de California es una especie sujeta a protección especial dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.