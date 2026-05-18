UIF confirma bloqueo de cuentas de Rocha Moya

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público (SHCP) confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya.

También contra neve funcionarios mexicanos de Sinaloa derivado de la acusación realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su contra por presuntos nexos con Los Chapitos.

Sin embargo, omitió mencionar sus nombres.

De acuerdo con la UIF, las adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas se llevó a cabo con “carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano”.

Además, detalló que los reportes se derivaron de las acusaciones realizadas por Estados Unidos.

Éstas señalaron al gobernador de Sinaloa con licencia -así como a nueve exfuncionarios más- de presuntamente recibir sobornos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Eso, para permitirles que llevaran a cabo sus actividades delictivas sin intervención de las autoridades.

Fue así que los bancos de mexicanos emitieron los alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo que llevaron a la inmovilización preventiva de las cuentas de los funcionarios.

La UIF explicó que la inmovilización de los recursos de los funcionarios no es una determinación definitiva ni representa la acreditación de alguna responsabilidad, “sino acciones preventivas de carácter administrativo.

Fuente: Infobae