Integrantes de la CNTE derriban estatuas mundialistas en Reforma

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) derribaron estatuas alusivas a la Copa Mundial de Futbol que se encontraban en avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, durante su segundo día de huelga nacional.

Antes de la protesta en Reforma, integrantes de la CNTE retomaron el diálogo con las secretarías de Educación Pública y Gobernación, pero advirtieron que su huelga nacional continuará hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum acceda a reunirse con ellos y el gobierno dé respuestas claras a sus demandas.

A la par, anunció que extenderá su plantón en las calles aledañas al Zócalo capitalino, al que la policía les ha impedido el acceso.

La CNTE colocará casas de campaña en las calles de Madero, Allende, 20 de Noviembre, Cuba y Belisario Domínguez. También llegará hasta Paseo de la Reforma, del monumento El Caballito a la Estela de Luz.

El sindicato magisterial pausó las mesas de trabajo en días previos tras acusar actos de represión por parte de las autoridades municipales, estatales y federales en contra de las movilizaciones de los docentes.

Fuente: Expansión