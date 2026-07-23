Murió Rocky, el perrito que fue arrastrado por su dueña en Saltillo

Rocky, el perro de raza Gran Pirineo que fue arrastrado por su dueña con una camioneta de lujo en Saltillo, Coahuila, murió este miércoles 22 de julio a las 9:05 horas en el hospital veterinario Pets Care.

El animal, de 14 años, no resistió el daño neurológico provocado por un trauma medular agudo que le dejaron las lesiones por arrastre. La mujer, Liliana “N”, permanece detenida y sujeta a proceso ante un juez de control de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

El director médico de Pets Care, el médico veterinario Humberto Baca, fue quien dio la noticia a la opinión pública con un mensaje de duelo. “A las 9:05 del día de hoy Rocky dejó de tener signos vitales”, anunció. Baca explicó que el diagnóstico presuntivo desde el ingreso del animal fue un trauma medular agudo, “sin duda causado por las lesiones por arrastre que sufrió principalmente a nivel cervical”.

La inestabilidad fisiológica que mantuvo Rocky durante sus últimos días impidió al equipo médico practicarle una tomografía o resonancia magnética para completar el diagnóstico. “Perdió la capacidad para concentrar oxígeno, por lo que fue colocada una punta nasal”, detalló Baca. El veterinario cerró su mensaje con reconocimiento a su equipo: “La atención médica fue oportuna, fue ética, fue con mucho amor”.

Fuente: infobae