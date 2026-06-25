Javier Aguirre elogia a Quiñones tras hacer historia con el Tri

La Selección Mexicana cerró la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con paso perfecto tras golear a República Checa en el Estadio Ciudad de México.

Además del resultado, el encuentro dejó un momento significativo para el futbol mexicano: Julián Quiñones marcó su segundo gol en la justa mundialista y se convirtió en el primer jugador naturalizado en anotar dos veces con el Tri en una Copa del Mundo.

La actuación del delantero provocó una reacción especial del técnico Javier Aguirre, quien destacó tanto el presente futbolístico del atacante como la historia personal que lo llevó a convertirse en una de las figuras del combinado nacional.

Luego del triunfo mexicano, Aguirre dedicó palabras de reconocimiento al delantero, quien llegó al Mundial como campeón goleador en Arabia Saudita y como uno de los futbolistas más determinantes del equipo nacional.

El estratega subrayó la humildad y disposición de Quiñones, además de recordar los desafíos que enfrentó antes de consolidarse como profesional y representar a México en el escenario más importante del futbol.

“Julián es un chico humilde, que le gusta escuchar, que tuvo un año fantástico en Arabia y que ha encontrado en esa posición mucha seguridad. No tengo más que palabras de elogio para él, ahora que lo mencionas, he visto cápsulas de los familiares y te dan ganas de llorar. Es un muchacho que merece todo lo que le pasa”, señaló Aguirre en conferencia de prensa.

Fuente: Infobae