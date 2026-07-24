VOLT de AJEMEX renueva su imagen

La marca de AJEMEX, VOLT fortalece su presencia en el mercado mexicano de bebidas energéticas con el lanzamiento de una nueva identidad visual inspirada en el concepto «El origen de tu poder», una propuesta que busca reforzar su posicionamiento dentro de un segmento que mantiene una expansión constante impulsada por consumidores que demandan productos funcionales.

Relanzamiento alineado con crecimiento del mercado

La evolución de la marca incorpora un rayo como protagonista de su logotipo, un elemento que representa energía, fortaleza y movimiento.

La actualización forma parte de la estrategia de la multinacional latina para mantener vigente a VOLT en una categoría que continúa ganando relevancia entre estudiantes, trabajadores, deportistas y personas con jornadas cada vez más dinámicas.

De acuerdo con Grand View Research, el mercado global de bebidas energéticas mantiene una tendencia positiva gracias al incremento en la preferencia por productos que contribuyen a conservar la energía y favorecer la concentración durante distintas actividades cotidianas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VOLT (@voltmexico)

Esencia que identifica a la marca

Aunque la imagen cambia, la propuesta de producto permanece y VOLT mantiene los sabores Yellow (Guaraná), Blue (Moras), Dark (Frutos del Bosque), Gamer (Ponche de Frutas), Pink (Uva) y Focus (Frutos Rojos), una oferta que ha acompañado la consolidación de la marca en México.

Su fórmula también conserva ingredientes característicos del segmento, como zinc, vitaminas del Complejo B y L-arginina, presentes en bebidas funcionales dirigidas a consumidores que buscan un aporte adicional de energía.

Apuesta por las nuevas generaciones

Con dicha renovación, AJEMEX busca fortalecer la identidad de VOLT frente a una nueva generación de consumidores, manteniendo su propuesta enfocada en acompañar actividades laborales, académicas, deportivas y de entretenimiento.

La campaña «El origen de tu poder» representa así una nueva etapa para la marca, que apuesta por una imagen contemporánea sin perder los atributos que la han distinguido dentro del mercado nacional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

AJEMEX acerca VOLT a los «gamers», para más energía