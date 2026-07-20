Presentan guía para cuidar el bolsillo familiar en vacaciones

Con el fin del ciclo escolar, las vacaciones de verano representan una oportunidad para salir de la rutina y pasar tiempo de calidad con la familia. A propósito, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó una guía para orientar a las y los mexicanos en esta temporada, donde enfatiza que el punto de partida para un viaje satisfactorio y gratificante es un presupuesto.

Mediante la Revista del Consumidor, la institución destaca que el primer paso para gestionar las finanzas en vacaciones es elaborar una lista que defina las características del viaje. De esta forma se organizan las actividades a realizar, se anticipan necesidades y se establece un límite de gasto para cada una.

Elaborar un presupuesto detallado para cada rubro del viaje de acuerdo con las capacidades económicas de la familia permite mantener el control de los gastos y tomar decisiones responsables. A su vez, es fundamental destinar un porcentaje para enfrentar imprevistos.

Si el viaje es a la playa, la Procuraduría sugiere comparar precios, paquetes y promociones antes de reservar; considerar alternativas de menor costo que las opciones todo incluido y aprovechar las temporadas de menor demanda turística.

Por otra parte, si el destino turístico es un lugar con atributos simbólicos, leyendas, historia y tradiciones, la Procuraduría invita a la población a consultar el catálogo de los 177 Pueblos Mágicos.