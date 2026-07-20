El Mayo Zambada pide perdón tras cadena perpetua

Ismael “El Mayo” Zambada, compartió una fuerte declaración durante su audiencia del 20 de julio, donde pidió perdón por sus crímenes tras recibir la sentencia de cadena perpetua.

El líder del cártel de Sinaloa aseguró que realizó una reflexión sobre sus acciones y resaltó que “la violencia debe terminar en México” y en el mundo.

Asimismo, hizo un llamado a las nuevas generaciones para que tomen un camino diferente a la delincuencia pues ésta sólo conduce a una guerra que nadie puede ganar.

Cabe señalar que la defensa de El Mayo Zambada ha asegurado que el líder del narcotráfico no ha cooperado de ninguna manera con las autoridades estadounidenses ni ha señalado a ningún civil o funcionario público.

“No niego la verdad, sé que lo que hice está mal”: El Mayo Zambada

Durante su declaración que fue escrita y leída en español por el líder del Cártel de Sinaloa, El Mayo Zambada aseguró que no quiso un juicio porque reconoce que lo que hizo “está mal”.

De acuerdo con su declaración, sabe que no tiene justificación para lo que hizo y comprende su gravedad por lo que reiteró: “Acepto la condena y no quiero compasión y también quiero decir que lo siento”.+

Fuente_ SDP