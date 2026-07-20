El Cutzamala opera al 40%

El Sistema Cutzamala opera por debajo del 40% de su capacidad. Es el sistema que provee la mayor parte del agua de la Ciudad de México. CONAGUA advirtió en 2023 que el “Día Cero” para la capital era una posibilidad concreta en 2024.

El recorte presupuestal acumulado a Conagua entre 2015 y 2021 fue de al menos 50%. En 2024 sumó un -47.7% adicional en infraestructura potable y alcantarillado y -27.3% en drenaje y tratamiento. La presidenta Sheinbaum anunció el Plan Hídrico para el sexenio y un Centro Nacional de Gestión de Sequías. Es necesario. Va a tomar años de construcción.

Mientras tanto, en marzo de 2024 el Monitor de Sequía México reportó 163 municipios en intensidad de sequía extraordinaria. En enero de 2016 esa cifra era cero.

México opera en alto estrés hídrico estructural — extracción entre 40% y 80% del recurso disponible según Aqueduct del World Resources Institute. Y la industria inmobiliaria mexicana sigue valuando activos en el Valle de México, Bajío y norte fronterizo como si el suministro estuviera garantizado.

Fuente: Inmobiliare