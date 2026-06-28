Dónde y cuándo ver gratis el México vs Ecuador

Tras una serie de resultados drámaticos en el grupo que compartían España, Uruguay y Cabo Verde, México se medirá ante Ecuador en los dieciseisavos de final, con el boleto a octavos en juego y la expectativa de un Estadio Azteca lleno en la capital del país.

El duelo enfrenta a un Tri que dominó la fase de grupos y llega con récord perfecto de nueve puntos, contra una Selección Ecuatoriana que sorprendió al mundo al derrotar a Alemania y avanzar como uno de los mejores terceros lugares.

México vs Ecuador: el choque en la CDMX por el pase a octavos

México tendrá su partido más importante hasta ahora en el Coloso de Santa Úrsula el martes 30 de junio a las 19:00 horas.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega fortalecido tras ganar sus tres partidos de la fase de grupos, sin recibir goles y con una ofensiva sólida encabezada por Julián Quiñones. Ecuador, por su parte, selló su pase con una victoria histórica sobre Alemania y buscará dar otro golpe ante el anfitrión.

Fecha: martes 30 de junio

Hora: 19:00 (centro de México)

Sede: Estadio Ciudad de México

Rival: Ecuador

En este sentido, el encuentro reuniá a dos viejos rivales con planteles y propuestas distinatas. Por ello, el ambiente en la capital promete ser nuevamente de completa fiesta.

Dónde ver gratis el México vs Ecuador

Seguir el partido no tendrá costo para la afición mexicana. La transmisión estará disponible en varias opciones tanto en televisión como en línea, para que nadie se pierda el encuentro más esperado de la ronda.

Fuente: Infobae